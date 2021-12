Meno tasse per i redditi medio-bassi La controproposta di Confindustria

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Non 302 euro, come prevede la riforma del Governo, ma uno sgravio molto più consistente per i lavoratori con un reddito lordo di 24mila euro: 515 euro. E per chi ha un reddito di 28mila euro, il beneficio in busta paga sarebbe stato di 601 euro, superiore di ben 371 euro rispetto all’importo dello schema inserito nella legge di bilancio. Eccoli i numeri che il presidente diCarlo Bonomi mette nero su bianco per bocciare “il paradosso incredibile” delle scelte fatte sullee per spiegare perché la proposta degli industriali sarebbe stata “la più conveniente, rendendo i lavoratori più occupabili e migliorando la competitività delle imprese”. Con un titolo: le buste paga sarebbero state molto più corpose per i lavoratori con, fino a 35mila euro. Le simulazioni, ...