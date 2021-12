Medici | Zuccarelli Ordine di Napoli | Governo introduca l’obbligo vaccinale

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Non c’è più tempo, spero che ilvaluti esenza ulteriori indugiper tutti i cittadini. La variante Omicron non lascia spazio a possibili interpretazioni, abbiamo bisogno di livelli di copertura ancor più alti di quelli attuali se vogliamo evitare di dover ricominciare a convertire strutture ospedaliere per garantire assistenza ai pazienti colpiti dal Covid”. Lo dichiara Bruno, presidente dell’deidi, secondo cui, “per quanto impopolare, non è più procrastinabile. Benché al momento il numero casi gravi non sia paragonabile con quanto visto nel corso della prima ondata, continuando in questo modo ci troveremo presto in una ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Medici Zuccarelli

Così Bruno, presidente dell'Ordine deidi Napoli. Un cambio di rotta che "per quanto impopolare - dice- non è più procrastinabile. Benché al momento il numero casi gravi ...È Bruno, presidente dell' Ordine deidi Napoli , a chiedere che il Governo intervenga per introdurre nel più breve tempo possibile l'obbligo del vaccino anti Covid. A fronte di un ..."Non c'è più tempo, spero che il Governo valuti e introduca senza ulteriori indugi l'obbligo vaccinale per tutti i cittadini".Così Bruno Zuccarelli, presidente dell'Ordine dei Medici di Napoli. Un cambio di rotta che "per quanto impopolare - dice Zuccarelli - non è più procrastinabile. Benché al momento il numero casi gravi ...