Mediaset, conduttore di punta lascia? Fan disperati (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Mediaset, conduttore di punta dice addio al programma? Nel 2022 stravolto tutto: ecco chi arriverà al suo posto. Mediaset, conduttore di punta dice addio? A breve potrebbe cambiate tutto e qualcun altro potrebbe prendere il suo posto . Di chi stiamo parlando? Si tratta di Nicola Savino, ormai da anni alla guida de Le Iene. Leggi su youmovies (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.didice addio al programma? Nel 2022 stravolto tutto: ecco chi arriverà al suo posto.didice addio? A breve potrebbe cambiate tutto e qualcun altro potrebbe prendere il suo posto . Di chi stiamo parlando? Si tratta di Nicola Savino, ormai da anni alla guida de Le Iene.

Advertising

infoitcultura : Amatissimo conduttore Mediaset positivo al Covid: le sue condizioni di salute - - zazoomblog : Amatissimo conduttore Mediaset positivo al Covid: le sue condizioni di salute - #Amatissimo #conduttore #Mediaset… - BeaPietrangeli : Non condivido tutte le simpatie di @SBruganelli verso gli inquilini della casa del #gfvip, ma le va il mio plauso p… - Mariate95487054 : RT @FaTinaameta: Le fatine non solo devono combattere con autori, registi, conduttore, tutta la Mediaset ecc CI SI METTONO ANCHE I PALIIIII… - FaTinaameta : Le fatine non solo devono combattere con autori, registi, conduttore, tutta la Mediaset ecc CI SI METTONO ANCHE I P… -