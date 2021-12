Mauro da Mantova morto, parla David Parenzo: “Era una vittima”. Un’infermiera: “Abbiamo fatto di tutto ma siamo stanchi di essere insultati” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Spero solo che la tua storia serva da esempio a chi alimenta ancora dubbi sull’efficacia dei vaccini. Riposa in pace vecchio complottista“. Così il conduttore radiofonico de La Zanzara (Radio 24) David Parenzo ha ricordato su Twitter Mauro da Mantova, il No Vax della trasmissione morto il 27 dicembre dopo aver contratto il Covid. I due si erano scontrati verbalmente ed insultati più di una volta proprio per le differenti posizioni riguardo al Coronavirus e ai vaccini. Ora, al Corriere della Sera, Parenzo ha commentato la notizia della scomparsa: “Al di là della sua fine drammatica, che non mi ha lasciato indifferente, in realtà io penso che lui sia una vittima. Non solo di sè stesso” . In seguito ha spiegato: “Quelli che davvero mi fanno paura sono i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Spero solo che la tua storia serva da esempio a chi alimenta ancora dubbi sull’efficacia dei vaccini. Riposa in pace vecchio complottista“. Così il conduttore radiofonico de La Zanzara (Radio 24)ha ricordato su Twitterda, il No Vax della trasmissioneil 27 dicembre dopo aver contratto il Covid. I due si erano scontrati verbalmente edpiù di una volta proprio per le differenti posizioni riguardo al Coronavirus e ai vaccini. Ora, al Corriere della Sera,ha commentato la notizia della scomparsa: “Al di là della sua fine drammatica, che non mi ha lasciato indifferente, in realtà io penso che lui sia una. Non solo di sè stesso” . In seguito ha spiegato: “Quelli che davvero mi fanno paura sono i ...

stanzaselvaggia : La morte di Mauro da Mantova è la morte di un poveretto trattato da giullare che ha il suono non del monito ma dell… - lucatelese : Gridava al supermercato, ridendo: “Il Covid non esiste! Lo hanno inventato gli ebrei! Io sto infettando tutti con l… - Corriere : Morto Mauro da Mantova: il no vax ospite a «La Zanzara» sconfitto dal Covid a 61 anni - AzzoJacopo : RT @LBremb11: MAURO DA MANTOVA STORY, A THREAD. In questo triste giorno, ho scelto di ripercorrere la genesi zanzarosa di uno dei più gran… - io_miky : RT @SirDistruggere: Mauro da Mantova, il complottista no vax che si è vantato di essere un untore,non è morto solo per la sua ignoranza,ma… -