Mattarella, la spinta nell’ultimo discorso di fine anno: l’Italia ce la farà (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il presidente lima il discorso del 31 dicembre sotto le pressioni della politica per un bis sul Colle Leggi su corriere (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il presidente lima ildel 31 dicembre sotto le pressioni della politica per un bis sul Colle

Advertising

giulezionihaoma : Un #cattochierichetto attivo in meno...aspettiamoci che ne arrivi uno ancora più osceno... - ProDocente : Mattarella, la spinta nell’ultimo discorso di fine anno: l’Italia ce la farà - 1970Germano : #Mattarella italiano dell’anno per ‘Famiglia Cristiana’, anche grazie alla spinta verso la pacatezza e alla rifles… - NicolaMorra63 : @evamarghe Mi scusi, l'accostamento è relativo alla spinta verso il presidenzialismo proposta da certi settori dell… - SEOWordpressit : @MT_Meli_ @barbarab1974 UN OMICIDA. Ha spinto persone SANE come Camilla Canepa a vaccinarsi (LUI e MATTARELLA) e l'… -