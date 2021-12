Matrimoni vip 2022: ecco chi convolerà a nozze (Di mercoledì 29 dicembre 2021) (Milano 29 dicembre 2021) - ? Se il 2021 ha segnato il ritorno dei Matrimoni, il 2022 promette essere l'anno del boom. A confermarlo è Matrimonio.com, parte del gruppo The Knot Worldwide e portale leader del settore nuziale, che ha visto raddoppiare nel secondo trimestre del 2021 le iscrizioni dei futuri sposi al proprio sito; inoltre, nel corso dell'estate, si sono superate le iscrizioni del 2019, ultimo anno di normalità per il settore. L'87% di questi nuovi iscritti si sposerà a partire dal 2022. ? Sportivi in pole position: il 2022 si prospetta l'anno del Sì per moltissimi sportivi come Federica Pellegrini, Marcell Jacobs, Gianmarco Tamberi solo per citarne alcuni. ? La voglia di portare la storia d'amore ad un livello superiore (75,5%) e formalizzare la relazione per i figli (7,4%) sono solo due ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) (Milano 29 dicembre 2021) - ? Se il 2021 ha segnato il ritorno dei, ilpromette essere l'anno del boom. A confermarlo èo.com, parte del gruppo The Knot Worldwide e portale leader del settore nuziale, che ha visto raddoppiare nel secondo trimestre del 2021 le iscrizioni dei futuri sposi al proprio sito; inoltre, nel corso dell'estate, si sono superate le iscrizioni del 2019, ultimo anno di normalità per il settore. L'87% di questi nuovi iscritti si sposerà a partire dal. ? Sportivi in pole position: ilsi prospetta l'anno del Sì per moltissimi sportivi come Federica Pellegrini, Marcell Jacobs, Gianmarco Tamberi solo per citarne alcuni. ? La voglia di portare la storia d'amore ad un livello superiore (75,5%) e formalizzare la relazione per i figli (7,4%) sono solo due ...

