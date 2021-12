Massimo Ranieri e Clementino si prendono la prima serata del sabato di Rai1 | la strana coppia avrà uno show

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’arrivo dei palinsesti diha confermato l’indiscrezione che volevacome protagonista di unocucitogli su misura. L’ufficialità dei programmi della rete pubblica ammiraglia per il bimestre febbraio-marzo 2022 ha infatti confermato che il grande artistaun programma da condurre incon il diversissimo, il rapper che ormai è divenuto presenza fissa del canale grazie alla partecipazione come coach a The Voice Senior. Cosa porteranno in scena i due artisti? Tutto quello che c’è da sapere sullodie quando andrà in onda., insieme alla conquista ...

Advertising

albertoangela : Grazie a Massimo Ranieri. La sua voce calda ed appassionata che canta Munasterio ‘e Santa Chiara ci trasporta nel f… - IlContiAndrea : Gli ospiti di #Lannocheverrà, il #Capodanno di Rai Uno: Arisa, Cristiano Malgioglio, Raf con Umberto Tozzi, Achille… - itsgiubi : RT @demag0gica: sticazzi del vino di cellino qua bisogna proteggere massimo ranieri e gianni morandi a tutti i costi c’è anche sanremo non… - demag0gica : sticazzi del vino di cellino qua bisogna proteggere massimo ranieri e gianni morandi a tutti i costi c’è anche sanr… - koala_moonlight : come faccio a scegliere tra gianni morandi e massimo ranieri per la mia squadra del fantasanremo? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Ranieri

Eurofestival News

Pago deluso dall'esclusione dal Festival di Sanremo : le sue parole Da Emma Marrone a, passando per Sangiovanni e Iva Zanicchi, per Sangiovanni e Iva Zanicchi, i nomi dei Big in gara ...Sul palco allestito alle acciaierie di Terni saliranno, Loredana Bertè, Achille Lauro, Orietta Berti, Raf, Cristiano Malgioglio, Gigi D'Alessio, Clementino, Rkomi, Nek, Donatella ...Il Trianon Viviani dà il benvenuto al nuovo anno con una serata/evento su Rai 1 a Capodanno e un concerto in teatro di Rosa Chiodo il 2 gennaio. In ...L’arrivo dei palinsesti di Rai1 ha confermato l’indiscrezione che voleva Massimo Ranieri come protagonista di uno show cucitogli su misura. L’ufficialità dei programmi della rete pubblica ammiraglia ...