Massimiliano Ossini padre di due ragazze: “Ero molto geloso” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Massimiliano Ossini sui social condivide molti momenti con la famiglia edè legatissimo alle figlie femmine Si dice che il primo fidanzato di una donna sia il padre perché è la prima figura maschile che ha nella propria vita che sa dare e ricevere amore. Ed è naturale che il genitore sia molto geloso della figlia. Massimiliano Ossini (foto Facebook)Non fa eccezione il conduttore Massimiliano Ossini. In occasione ndi un’ospitata a Oggi è un altro giorno, programma di RaiUno condotto da Serena Bortone, ha parlato di Carlotta, Melissa e dei figli maschi. “Non posso credere che abbiamo 16 e 17 anni, sono troppo cresciute”, ha detto, confermando di essere molto geloso e che quando portano ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 29 dicembre 2021)sui social condivide molti momenti con la famiglia edè legatissimo alle figlie femmine Si dice che il primo fidanzato di una donna sia ilperché è la prima figura maschile che ha nella propria vita che sa dare e ricevere amore. Ed è naturale che il genitore siadella figlia.(foto Facebook)Non fa eccezione il conduttore. In occasione ndi un’ospitata a Oggi è un altro giorno, programma di RaiUno condotto da Serena Bortone, ha parlato di Carlotta, Melissa e dei figli maschi. “Non posso credere che abbiamo 16 e 17 anni, sono troppo cresciute”, ha detto, confermando di esseree che quando portano ...

Advertising

CorriereUmbria : Massimiliano Ossini e il Covid: 'Come sostenere un intervento chirurgico. Non riuscivo nemmeno a sdraiarmi sul lett… - _PuntoZip_ : Stasera in TV: “Kalipè – a passo d’uomo” con Massimiliano Ossini. Un programma dallo “studio” più alto del mondo, l… - CorriereUmbria : Massimiliano Ossini, chi è il conduttore ed ex modello. Il suo amore per la moglie Laura e quello segreto… - fabriziomico : RT @UnDueTreBlog: #Kalipè - A passo d'uomo - Prima puntata del 29/12/2021 - Con Massimiliano Ossini su Rai 2. - lorenzog31 : RT @bubinoblog: MASSIMILIANO OSSINI: LA NOVITÀ KALIPÈ, GLI INIZI CON LA DISNEY E I SUCCESSI TRA RAI1 E RAI2 -