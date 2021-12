Massimiliano Ossini in prima serata su Rai 2 con Kalipè: “Ho rischiato di morire in montagna. Sono scivolato in un crepaccio, tanta paura” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Massimiliano Ossini era un ragazzino introverso e balbuziente che aveva persino il timore di alzare la mano per rispondere ai professori. Oggi è uno dei volti rassicuranti della Rai, dov’è cresciuto professionalmente diventando uno dei punti di riferimento sui temi ambientali e della sostenibilità. Che ora porta in prima serata con Kalipè – A passo d’uomo, cinque puntate in onda su Rai 2 da mercoledì 29 dicembre, programma che ha ideato lui stesso e che è stato realizzato in maniera interna, senza nemmeno un minuto di immagini acquistate. «Ho realizzato uno dei miei più grandi sogni professionali: se ripenso al ragazzino timido che ero, mi sembra quasi impossibile», racconta a FqMagazine. Per girare Kalipè ci Sono voluti quattro mesi. Il posto che l’ha stupita di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021)era un ragazzino introverso e balbuziente che aveva persino il timore di alzare la mano per rispondere ai professori. Oggi è uno dei volti rassicuranti della Rai, dov’è cresciuto professionalmente diventando uno dei punti di riferimento sui temi ambientali e della sostenibilità. Che ora porta incon– A passo d’uomo, cinque puntate in onda su Rai 2 da mercoledì 29 dicembre, programma che ha ideato lui stesso e che è stato realizzato in maniera interna, senza nemmeno un minuto di immagini acquistate. «Ho realizzato uno dei miei più grandi sogni professionali: se ripenso al ragazzino timido che ero, mi sembra quasi impossibile», racconta a FqMagazine. Per girarecivoluti quattro mesi. Il posto che l’ha stupita di ...

