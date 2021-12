Massimiliano Ossini e la moglie Laura: il racconto della grave malattia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il conduttore Massimiliano Ossini è sposato dal 2003 con Laura Gabrielli: imprenditrice ascolana, Laura si è ritrovata ad affrontare un tumore alla tiroide durante la sua ultima gravidanza. Massimiliano Ossini è un conduttore televisivo, noto per “UnoMattina Estate”, “Mezzogiorno in famiglia”, “Cronache animali” e “Linea bianca”. A partire da questa sera sarà su Rai 2 con un nuovo programma, “Kalipè”. via InstagramOssini è molto legato alla sua famiglia: dal 2003 è sposato con Laura Gabrielli, imprenditrice ascolana, e i due sono genitori di Carlotta, Melissa e Giovanni. Il conduttore ha parlato più volte della malattia della moglie, la quale ha lottato contro un ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il conduttoreè sposato dal 2003 conGabrielli: imprenditrice ascolana,si è ritrovata ad affrontare un tumore alla tiroide durante la sua ultima gravidanza.è un conduttore televisivo, noto per “UnoMattina Estate”, “Mezzogiorno in famiglia”, “Cronache animali” e “Linea bianca”. A partire da questa sera sarà su Rai 2 con un nuovo programma, “Kalipè”. via Instagramè molto legato alla sua famiglia: dal 2003 è sposato conGabrielli, imprenditrice ascolana, e i due sono genitori di Carlotta, Melissa e Giovanni. Il conduttore ha parlato più volte, la quale ha lottato contro un ...

