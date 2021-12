Mascherine per Bambini, il Pediatra Farnetani: da Indossare già dai 3 Anni (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Pediatra Italo Farnetani suggerisce di fare Indossare la mascherina ai Bambini dai 3 Anni in su. Preoccupato dalla variante Omicron, propone di “fare Indossare le Mascherine anche ai Bambini ... Leggi su youreduaction (Di mercoledì 29 dicembre 2021) IlItalosuggerisce di farela mascherina aidai 3in su. Preoccupato dalla variante Omicron, propone di “fareleanche ai...

Advertising

Maurizio_Lupi : Niente quarantena per chi ha 3 dosi di vaccino, calmierare i prezzi delle mascherine Ffp2 e introdurre misure restr… - sbonaccini : Da domani in Emilia-Romagna la positività al tampone rapido sarà equivalente alla diagnosi da COVID. Ci aspettiamo… - fanpage : Preoccupa sempre di più la diffusione della variante Omicron nel nostro Paese. La curva dei contagi si impenna e la… - leonemaschio : RT @ignaziocorrao: Anche se siete troppo presi da tamponi e mascherine per farci caso, il parlamento ha approvato una legge di bilancio pie… - teresa3345 : RT @mgmaglie: File disperate per le mascherine e i tamponi.Bambini e ragazzi che non torneranno a scuola.Lavoratori estromessi.L'obbligo de… -