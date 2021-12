Marche in zona arancione Covid? Acquaroli pare rassegnato | ' Di questo passo | inevitabile'

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) ANCONA - Lead ampie falcate verso la, anche il governatore: 'Di, è' Una task force per i vaccini: 'Entro gennaio ...

GiovaQuez : Acquaroli (Marche): 'Di questo passo vedo inevitabile il rischio di zona arancione' #COVID19 - 1casopatologico : Amici marchigiani ecco aver votato questi incompetenti!! Seguitemi per altri consigli elettorali... Osservati sp… - almeyda84 : RT @GiovaQuez: Acquaroli (Marche): 'Di questo passo vedo inevitabile il rischio di zona arancione' #COVID19 - happyproudpuppy : RT @GiovaQuez: Acquaroli (Marche): 'Di questo passo vedo inevitabile il rischio di zona arancione' #COVID19 - happyproudhuman : RT @GiovaQuez: Acquaroli (Marche): 'Di questo passo vedo inevitabile il rischio di zona arancione' #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : Marche zona

ANCONA - Le Marche ad ampie falcate verso la zona arancione Covid, anche il governatore Acquaroli pare rassegnato: «Di questo passo, è inevitabile» Una task force per i vaccini Covid: 'Entro gennaio dose booster ...' Il governatore Francesco Acquaroli "Di questo passo vedo inevitabile il rischio della zona arancione". Così il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, a margine della seduta odierna del Consiglio regionale. "Aumentando di 6 - 7 numeri giornalieri l'area medica e di 1 - 2 ..."