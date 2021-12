Marcello Pantaleo scomparso in Puglia | ha lasciato lettera di 40 pagine

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Disi sono perse le tracce alla vigilia di Natale: auto ritrovata vicina al mare e si teme il peggio Una lungadi ben quaranta pagina dove, secondo fonti di stampa, l’uomo avrebbe raccontato la sua sofferenza.ha 39 anni e di lui non si hanno notizie dal 24 dicembre. Non ha scritto un semplice biglietto ma molte parole, un messaggio ponderato, pensato e studiato. Foto repertorio Vigili del FuocoTutti elementi che fanno pensare che non si sia trattato di un gesto improvviso ma di un un allontanamento volontario da Nardò, città leccese dove vive. Ma si teme il peggio. La sua auto è stata trovata a Santa Caterina, vicino al mare e gli speleologi hanno perlustrato la scogliera tra quella zona e Porto Selvaggio. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco con i sommozzatori ...

Advertising

leccenews24 : Scomparso nel nulla la Vigilia di Natale, ancora nessuna traccia del 39enne di Nardò - PCTaviano : ?? SCOMPARSO Marcello Pantaleo, classe '82 (39 anni) si è allontanato il 24 Dicembre a piedi, lasciando la sua auto… - ledicoladelsud : ???? ???????????????? L’uomo si è allontanato da casa a piedi il 24 dicembre, lasciando l’auto parcheggiata in località Porto… -

Ultime Notizie dalla rete : Marcello Pantaleo

NARDO' (Lecce) - Proseguono senza sosta le ricerche di, il 39enne di Nardò che risulta scomparso dalla giornata del 24 dicembre scorso. Alle prime luci dell'alba sono riprese le operazioni dei vigili del fuoco, scesi in campo per ...NARDO' - Sono riprese all'alba di oggi le ricerche di, l'infermiere 39enne (anche se da qualche tempo disoccupato) residente a Santa Maria al Bagno, marina di Nardò, di cui non si hanno ormai notizie dalla Vigilia di Natale. Tutte le ...Di Marcello Pantaleo si sono perse le tracce alla vigilia di Natale: auto ritrovata vicina al mare e si teme il peggio ...Un uomo di 39 anni è scomparso da Santa Maria al Bagno di Nardò il 24 dicembre, non si esclude il gesto estremo ...