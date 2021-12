Mara Venier, la verità sulla fine con Jerry Calà: il retroscena di violenza (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Mara Venier, la verità sulla fine con Jerry Calà: lo ha riempito di botte. Il popolare attore svela un curioso retroscena sul matrimonio con la ‘Signora della domenica’ E’ registrato all’anagrafe di Catania, città in cui è nato settant’anni fa, con ben tre nomi propri: Calogero Alessandro Augusto Calà. Ma per tutti è da sempre solo e soltanto Jerry Calà. Dopo gli studi superiori completati a Milano, il futuro attore della nuova commedia italiana nei primi anni settanta entra a far parte del gruppo di cabarettisti ‘I gatti di Vicolo Miracoli‘ insieme a Umberto Smaila, Ninì Salerno e Franco Oppini. Il gruppo ottiene un grande successo nella seconda metà degli anni 70’ grazie al programma Non stop diretto ... Leggi su topicnews (Di mercoledì 29 dicembre 2021), lacon: lo ha riempito di botte. Il popolare attore svela un curiososul matrimonio con la ‘Signora della domenica’ E’ registrato all’anagrafe di Catania, città in cui è nato settant’anni fa, con ben tre nomi propri: Calogero Alessandro Augusto. Ma per tutti è da sempre solo e soltanto. Dopo gli studi superiori completati a Milano, il futuro attore della nuova commedia italiana nei primi anni settanta entra a far parte del gruppo di cabarettisti ‘I gatti di Vicolo Miracoli‘ insieme a Umberto Smaila, Ninì Salerno e Franco Oppini. Il gruppo ottiene un grande successo nella seconda metà degli anni 70’ grazie al programma Non stop diretto ...

Advertising

LucaP98107098 : @SalvoImprevist Numeroni assurdi per la Domenica di Mara Venier - CyberSpampi : @MarioManca Esattamente quello che ha dimenticato Mara Venier. - marilenagasbar1 : - PrimavalleXx99 : @ferrazza La mediocrità di chi abbiamo in parlamento è talmente evidente che non mi meraviglierei se nominassero un… - zazoomblog : Mara Venier choc: “Basta vado via Ecco chi mettono al mio posto”. L’annuncio sconvolge i fan. Lei è una super vip -… -