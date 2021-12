Manovra | Sindacati | “Niente tutele per oltre 2 mln addetti turismo | terziario e appalti”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs lanciano l’allarme rispetto all’assenza in Legge di Bilancio della proroga delleoccupazionali e degli ammortizzatori in deroga la cui scadenza è prevista a fine dicembre: senza la protrazione delle misure definite nei mesi scorsi, a rischio l’occupazione e il reddito perdue milioni di lavoratrici e lavoratori del, dele deglidi servizi, ancora interessati dalla crisi. “Il vorticoso aumento dei contagi e dei ricoveri sta producendo effetti sulla mobilità dei cittadini che, in Italia ed in Europa, decidono di rinunciare alle vacanze programmate in queste festività per tutelare la propria salute e non ritrovarsi in isolamento in luoghi distanti da casa”, spiegano i. Secondo Filcams Cgil, Fisascat ...