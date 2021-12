Manovra: oggi alla Camera vota di fiducia. Aumenti per manager P.A (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L'approvazione definitiva della Legge di Bilancio domani. Per i vertici della Pubblica amministrazione in arrivo la possibilità di sforare il tetto dei 240mila ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L'approvazione definitiva della Legge di Bilancio domani. Per i vertici della Pubblica amministrazione in arrivo la possibilità di sforare il tetto dei 240mila ...

Advertising

Laura45770337 : RT @RaphaelRaduzzi: Non chiamatela legge di bilancio ma legge marchette. Il mio intervento oggi alla Camera. ?? - GoodMorningIT : Isolamento e certificato '2G': le nuove regole | Record di contagi nel mondo | Manovra, oggi la fiducia - Antongiulio2 : RT @gmgiua: Mi capita spesso di ascoltare le dirette di @RadioRadicale dalle aule parlamentari, sono un servizio insostituibile. Oggi, per… - infoitinterno : La manovra (blindata) oggi in Commissione alla Camera - Lucil1Luciana : RT @RaphaelRaduzzi: Non chiamatela legge di bilancio ma legge marchette. Il mio intervento oggi alla Camera. ?? -