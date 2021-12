Manovra, la Camera vota la fiducia: 414 i sì Il via libera finale domani a mezzogiorno Dal Superbonus alle pensioni: tutte le misure (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Solo Fratelli d’Italia e Alternativa hanno votato contro il governo. Astenuto Sgarbi. Il voto finale sul testo è atteso nella giornata di giovedì Leggi su corriere (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Solo Fratelli d’Italia e Alternativa hannoto contro il governo. Astenuto Sgarbi. Il votosul testo è atteso nella giornata di giovedì

Advertising

elio_vito : IL MIO INTERVENTO OGGI ALLA CAMERA?? Signor Presidente, Colleghe, Colleghi, non voterò oggi la fiducia al governo e… - borghi_claudio : Il mio intervento sul degrado del Parlamento che da 3 anni non fa una legge di bilancio regolarmente esaminata da C… - borghi_claudio : Intervistato fuori dalla Camera - Italia - - paoloferrarelli : RT @sissiisissi2: Quello di prima, ovvero @GiuseppeConteIT quando si doveva approvare qualsiasi cosa, come pure la manovra di bilancio, era… - Tizzzziiiii : RT @ManLanTuit: Twittatori vs realtà. In pratica la vicenda spiegata in 40 secondi. (da TgLa7) #riforma #Irpef #manovra #tasse qui link #v… -