Manchester United vs Burnley: pronostico e possibili formazioni (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Manchester United cercherà di tornare a vincere in Premier League quando darà il benvenuto al Burnley all’Old Trafford giovedì 30 dicembre. I Red Devils hanno pareggiato 1-1 con il Newcastle United in difficoltà in campionato lunedì sera, ma il Burnley non è stato in campo dal pareggio 0-0 con il West Ham United il 12 dicembre. Il calcio di inizio di Manchester United vs Burnley è previsto alle 21:15 Prepartita Manchester United vs Burnley: a che punto sono le due squadre? Manchester United Il Manchester United è tornato in azione lunedì sera contro il Newcastle, dopo aver visto le due precedenti partite ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ilcercherà di tornare a vincere in Premier League quando darà il benvenuto alall’Old Trafford giovedì 30 dicembre. I Red Devils hanno pareggiato 1-1 con il Newcastlein difficoltà in campionato lunedì sera, ma ilnon è stato in campo dal pareggio 0-0 con il West Hamil 12 dicembre. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21:15 Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Ilè tornato in azione lunedì sera contro il Newcastle, dopo aver visto le due precedenti partite ...

