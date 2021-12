Manchester United, Rangnick risponde a Neville: “La difesa non ha colpe” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Manchester United non ha ancora carburato secondo le aspettative. Nonostante l’arrivo di Rangnick e una imbattibilità che dura sin da quando siede in panca, la squadra fa ancora fatica a trovare una sua identità di gioco. In difesa, soprattutto, si registrano alcuni problemi. Secondo Gary Neville la coppia Varane-Maguire, con il primo arrivato nella scorsa sessione estiva, è la principale responsabile dei risultati negativi dell’ultimo periodo. L’accusa dell’ex leggenda dei Red Devils è stata rispedita al mittente dallo stesso Rangnick che a Sky Sports ha riportato che è giunto il momento di concentrarsi non sui singoli ma sul gruppo. Manchester United: per Rangnick la difesa non va migliorata Gary ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ilnon ha ancora carburato secondo le aspettative. Nonostante l’arrivo die una imbattibilità che dura sin da quando siede in panca, la squadra fa ancora fatica a trovare una sua identità di gioco. In, soprattutto, si registrano alcuni problemi. Secondo Garyla coppia Varane-Maguire, con il primo arrivato nella scorsa sessione estiva, è la principale responsabile dei risultati negativi dell’ultimo periodo. L’accusa dell’ex leggenda dei Red Devils è stata rispedita al mittente dallo stessoche a Sky Sports ha riportato che è giunto il momento di concentrarsi non sui singoli ma sul gruppo.: perlanon va migliorata Gary ...

