Manchester United, in Francia sono sicuri: Monchi porterà Martial al Siviglia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Secondo “L’Equipe” il Siviglia non molla Anthony Martial, attaccante del Manchester United. Quest’ultimo vuole cambiare aria per via del poco spazio trovato in questa stagione con la maglia dei Red Devils. La destinazione sarebbe gradita e potrebbe anche essere un’occasione per il club inglese di rivalutare il calciatore. La formula, infatti, sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto. Il ds Monchi non vede l’ora di poter regalare a Lopetegui quella che per lui rappresenta un’autentica priorità. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Secondo “L’Equipe” ilnon molla Anthony, attaccante del. Quest’ultimo vuole cambiare aria per via del poco spazio trovato in questa stagione con la maglia dei Red Devils. La destinazione sarebbe gradita e potrebbe anche essere un’occasione per il club inglese di rivalutare il calciatore. La formula, infatti, sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto. Il dsnon vede l’ora di poter regalare a Lopetegui quella che per lui rappresenta un’autentica priorità. SportFace.

Advertising

Luxgraph : Manchester United, Rangnick: “Se ho raggiunto i miei primi obiettivi? Ovviamente no” - sportface2016 : #ManchesterUnited | Dalla #Francia sono sicuri: per #Monchi portare Anthony #Martial al #Siviglia è una priorità - sportli26181512 : #ManchesterUnited, #Rangnick: 'Non ho raggiunto i miei primi obiettivi': In vista della prossima sfida il tecnico t… - BiagioSdC : @augustociardi75 Atletico a Madrid, Barcellona a Barcellona, Arsenal a Londra, United a Manchester, Liverpool a Liv… - haluanharian : Manchester United Incar Mauro Icardi -