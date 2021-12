Manchester City | Guardiola | “Miglior prestazione possibile | campionato ancora lungo”

(Di giovedì 30 dicembre 2021) “È stata lache potessimo fare. Abbiamo vinto una partita, ma siamo a fine dicembre con molte partite da giocare. Abbiamo otto punti di vantaggio, ma ce ne sono54 a disposizione”. Pepnon si sbottona dopo la vittoria di misura del suocontro il Brentford, nella sfida valida per la ventesima giornata della Premier League 2021/2022. Tre punti ottenuti grazie al gol di Foden, e che valgono, appunto, il +8 dal Chelsea (fermato dal Brighton), 50 contro i 42 dei Blues. Il tecnico ex Barcellona e Bayern Monaco ha poi aggiunto: “La squadra dopo tutti gli anni insieme combatte. Il secondo tempo è stato decisamentee. Abbiamo giocato la partita in questo stadio, contro questa squadra, come ...

Il gioiellino Foden è quanto basta per lanciare in fuga il, vittorioso di misura in casa del Brentford e ora a +8 sul Chelsea. A differenza della squadra di Guardiola, giunta alla decima vittoria consecutiva, i Blues faticano con il Brighton e ...Ilallunga in vetta alla classifica della Premier League, vincendo a Londra, sul terreno del Brentford Community per 1 - 0 contro il Brentford, nel posticipo della 20/a giornata della ...Non basta l'incornata del belga nel primo tempo: in pieno recupero arriva il pareggio dell'ex Arsenal. Il primo gol del Brighton a Stamford Bridge.Dominio del Manchester City che vince di misura ma che in più occasioni avrebbe trovato il gol del raddoppio, con il VAR che ha provato a tenere a galla i padroni di casa ...