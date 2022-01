Mamma vuole dare in affido il figlio con sindrome di Down, il papà decide di crescerlo da solo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ogni giorno in tutto il mondo nascono migliaia di bambini affetti da qualche patologia. Ma ovviamente tutti i bambini sono bellissimi e nessuno di loro merita meno degli altri di essere amato e di ricevere cure e attenzioni. Purtroppo però non tutte le persone lo accettano. Infatti, alcuni genitori cercano perfino un modo per poter “abbandonare” i propri figli se ai loro occhi non risultano perfetti una volta nati. Nonostante sembri che la nostra sia un’epoca fatta di comprensione e intelligenza, tanti bambini con sindrome di Down nascono ancora nell’incertezza a causa dei pregiudizi che avvolgono questa malattia. Ma un papà russo sta cercando di abbattere ogni pregiudizio su questa sindrome, mentre nel frattempo cresce da solo il figlio Misha, che ne è affetto. ... Leggi su it.newsner (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ogni giorno in tutto il mondo nascono migliaia di bambini affetti da qualche patologia. Ma ovviamente tutti i bambini sono bellissimi e nessuno di loro merita meno degli altri di essere amato e di ricevere cure e attenzioni. Purtroppo però non tutte le persone lo accettano. Infatti, alcuni genitori cercano perfino un modo per poter “abbandonare” i propri figli se ai loro occhi non risultano perfetti una volta nati. Nonostante sembri che la nostra sia un’epoca fatta di comprensione e intelligenza, tanti bambini condinascono ancora nell’incertezza a causa dei pregiudizi che avvolgono questa malattia. Ma unrusso sta cercando di abbattere ogni pregiudizio su questa, mentre nel frattempo cresce dailMisha, che ne è affetto. ...

Advertising

epjpvany : RT @jungkookmysmile: jimin sta dicendo che vuole disperatamente vederci perché gli manchiamo tantissimo il mio cuore non regge tutta ques… - elysol64 : @SilviaAnnaPe @alessiomagno1 “nessuno mi vuole bene…salvo la mamma” ma adoravo anche la piccola fiammiferaia - aliaepoinonloso : @ganjafr1end @nonmenzionarmi Mia mamma non vuole che saluti gli sconosciuti - Paola7460 : RT @alisiasessa: Alla Mamma celeste consacriamo questo nuovo anno e tutta l'umanità???????????? 'Maria ci guarda con Tenerezza materna così come… - croccantinzell : RT @Federic1910: Soleil vuole fare come regalo un documento buffo alla Simpson per Carmen e Maria Carmen: “Sole io devo sembrare una mamma… -