Make-up occhi, la parola d'ordine del 2022 è Very Peri: parola delle celebrities (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il viola è un colore che ha sempre esercitato un certo fascino quando si parla di moda e beauty. Una tonalità particolare, che unisce il caldo del rosso al freddo del blu, e che spesso dà l'impressione di non essere esattamente facile da portare. Ma non è così, soprattutto quando parliamo di Make-up: un trucco sui toni del viola dona moltissimo in particolare agli occhi verdi, ma è perfetto anche su quelli azzurri e marroni. Nel 2022, poi, non potremo proprio più farne a meno: non a caso Pantone ha eletto Color of the Year la tonalità Very Peri, un color pervinca che riporta il viola tra i colori must dell'anno. Quando, infatti, il Pantone Color Institute elegge ufficialmente il colore dell'anno, il mondo del beauty (così come tantissimi altri settori) ne fa il suo must, e noi non possiamo fare altro ...

