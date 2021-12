Madre e figlia trovate morte in casa, in un diario il racconto degli ultimi giorni di una delle vittime (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dramma a Sesto San Giovanni, dove i corpi senza vita di due donne sono stati trovati all’interno del loro appartamento alle porte di Milano. Le vittime, Madre e figlia di 71 e 48 anni, sarebbero morte nei giorni scorsi e gli inquirenti avrebbero fatto un’altra scoperta nella casa teatro dei decessi: un diario contenente il racconto di una delle due su cosa sarebbe successo tra le mura dell’abitazione prima del tragico epilogo. Madre e figlia trovate morte in casa a Sesto San Giovanni Le indagini dei carabinieri sulla morte delle due donne, Madre e figlia, i cui cadaveri sono ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dramma a Sesto San Giovanni, dove i corpi senza vita di due donne sono stati trovati all’interno del loro appartamento alle porte di Milano. Ledi 71 e 48 anni, sarebberoneiscorsi e gli inquirenti avrebbero fatto un’altra scoperta nellateatro dei decessi: uncontenente ildi unadue su cosa sarebbe successo tra le mura dell’abitazione prima del tragico epilogo.ina Sesto San Giovanni Le indagini dei carabinieri sulladue donne,, i cui cadaveri sono ...

