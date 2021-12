Madre e figlia trovate morte in casa, avevano 71 e 48 anni. La scoperta dei vicini e dei carabinieri (Di mercoledì 29 dicembre 2021) trovate morte in casa. Madre e figlia, 71 e 48 anni, sono state trovate senza vita nel loro appartamento di Sesto San Giovanni, a Milano. La scoperta è stata fatta lunedì dai carabinieri dopo la segnalazione di alcuni conoscenti che avevano tentato di mettersi in contatto con loro senza riuscirci. La donna più anziana, 71 anni, aveva problemi di salute e camminava a fatica. La figlia, 48 anni, ha lasciato un diario con scritte le sue volontà e il racconto degli ultimi giorni di vita, da quando la Madre è morta in casa a seguito di una brutta caduta. Nel diario il racconto di quei terribili giorni e la decisione ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021)in, 71 e 48, sono statesenza vita nel loro appartamento di Sesto San Giov, a Milano. Laè stata fatta lunedì daidopo la segnalazione di alcuni conoscenti chetentato di mettersi in contatto con loro senza riuscirci. La donna più anziana, 71, aveva problemi di salute e camminava a fatica. La, 48, ha lasciato un diario con scritte le sue volontà e il racconto degli ultimi giorni di vita, da quando laè morta ina seguito di una brutta caduta. Nel diario il racconto di quei terribili giorni e la decisione ...

Advertising

SeaWatchItaly : ?? Negli ultimi giorni abbiamo soccorso 446 persone. Due di loro, una madre e sua figlia, sono state evacuate per mo… - Corriere : Parto durante intervento al cervello, salvate madre e figlia - fattoquotidiano : Padre e figlia muoiono a un’ora di distanza per Covid. Anche la madre non ce l’ha fatta: tutta la famiglia non era… - RosannaMarani : Il diario della figlia dopo la morte della madre: «È crollato il mio mondo, sono persa». Uccisi anche i tre cani ch… - SaCe86 : Madre e figlia trovate morte in casaa Sesto San Giovanni -