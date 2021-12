Made in Italy, 39 domande al Mise: contributi per 4,3 milioni di euro (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sono 39 le domande presentate, per un ammontare complessivo di 4,3 milioni di euro di contributi agevolativi, per promuovere all’estero, in fiere e saloni internazionali, i marchi collettivi e certificazioni del Made in Italy. È quanto emerso allo scadere dei termini del bando per il 2021 pubblicato dal Ministero dello Sviluppo economico. La misura, ricorda il Mise, sostiene la partecipazione dei vari organismi associativi e dei consorzi di tutela per la promozione dei marchi a eventi collaterali di manifestazioni fieristiche internazionali; incontri bilaterali con associazioni estere; seminari in Italia con operatori esteri e all’estero; azioni di comunicazione sul mercato estero, anche attraverso GDO e canali on-line; creazione di comunità virtuali a supporto del ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sono 39 lepresentate, per un ammontare complessivo di 4,3didiagevolativi, per promuovere all’estero, in fiere e saloni internazionali, i marchi collettivi e certificazioni delin. È quanto emerso allo scadere dei termini del bando per il 2021 pubblicato dal Ministero dello Sviluppo economico. La misura, ricorda il, sostiene la partecipazione dei vari organismi associativi e dei consorzi di tutela per la promozione dei marchi a eventi collaterali di manifestazioni fieristiche internazionali; incontri bilaterali con associazioni estere; seminari in Italia con operatori esteri e all’estero; azioni di comunicazione sul mercato estero, anche attraverso GDO e canali on-line; creazione di comunità virtuali a supporto del ...

Ultime Notizie dalla rete : Made Italy I dati sui prodotti contraffatti sequestrati in Italia Sono diecimila le tonnellate di merci sequestrate nel 2021, pari a circa 6 milioni di pezzi e che hanno un "ruolo critico per quanto riguarda la tutela della salute e del valore del made in Italy e quindi del funzionamento dell'economia e del contrasto al sommerso ". Lo ha detto il direttore generale dell'A genzia delle dogane e dei monopoli, Marcello Minenna, in audizione ...

Veglione di Capodanno a casa. Le prelibatezze Vama di Sassano per un cenone delizioso L'ideale per chi non ama o non può trascorrere molto tempo in cucina, ma allo stesso tempo non vuole rinunciare al gusto delle eccellenze culinarie Made in Italy . Maria De Paola

Brindisi made in Italy per 8 italiani su 10 La Sicilia Capodanno al tempo del Covid: cresce domanda spumante italiano, dimezzato fatturato degli agriturismi Capodanno al tempo del Covid: cresce domanda spumante italiano, dimezzato fatturato degli agriturismi - picenotime.it - IT ...

Brindisi made in Italy per 8 italiani su 10 Secondo Coldiretti saranno circa 85 milioni i tappi di spumante stappati solo nel nostro Paese, balzo del 35% rispetto allo scorso anno ...

