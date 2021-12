Lutto per Miriana Trevisan: morto lo zio della showgirl (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Grande dolore per Miriana Trevisan Ore di grande dolore le ultime per Miriana Trevisan. Come sappiamo negli ultimi giorni la showgirl si è finalmente lasciata andare con Biagio D’Anelli, ma proprio quando sembrava che la storia tra i due fosse sul punto di passare al livello successivo l’ex gieffino ha lasciato la casa del Grande L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Grande dolore perOre di grande dolore le ultime per. Come sappiamo negli ultimi giorni lasi è finalmente lasciata andare con Biagio D’Anelli, ma proprio quando sembrava che la storia tra i due fosse sul punto di passare al livello successivo l’ex gieffino ha lasciato la casa del Grande L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

TorinoFC_1906 : In memoria delle vittime della tragedia di Via Genova dello scorso 18 dicembre, questa sera per #InterTorino scende… - TorinoFC_1906 : Il cordoglio per la scomparsa di Marco Mathieu ?? - XSaffica : Quest'anno fate proprio schifo, andare contro una persona durante un lutto mi fa davvero schifo. L'anno scorso nono… - Novella_2000 : Grave lutto per Miriana Trevisan #gfvip - fontanaalicee : pensando allo schifo di certa gente che pur di non andare contro al loro protetto non hanno un minimo di rispetto n… -