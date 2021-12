Lutto per Miriana Trevisan che scopre della morte di suo zio (Di mercoledì 29 dicembre 2021) A distanza di quattro giorni dalla morte del nonno di Alessandro Basciano, un altro Lutto ha colpito la casa del Grande Fratello Vip dato che poche ore fa è venuto a mancare lo zio di Miriana Trevisan. “Grande Fratello ha messo in contatto Miriana con la famiglia per una importante comunicazione che la riguarda“, hanno scritto i profili social della trasmissione, non entrando nel merito della privacy della gieffina. E’ stata proprio Miriana Trevisan, infatti, a raccontare del Lutto. Grande Fratello ha messo in contatto Miriana con la famiglia per una importante comunicazione che la riguarda. #GFVIP — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 29, 2021 “Ero strana in questi giorni, ... Leggi su biccy (Di mercoledì 29 dicembre 2021) A distanza di quattro giorni dalladel nonno di Alessandro Basciano, un altroha colpito la casa del Grande Fratello Vip dato che poche ore fa è venuto a mancare lo zio di. “Grande Fratello ha messo in contattocon la famiglia per una importante comunicazione che la riguarda“, hanno scritto i profili socialtrasmissione, non entrando nel meritoprivacygieffina. E’ stata proprio, infatti, a raccontare del. Grande Fratello ha messo in contattocon la famiglia per una importante comunicazione che la riguarda. #GFVIP — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 29, 2021 “Ero strana in questi giorni, ...

TorinoFC_1906 : In memoria delle vittime della tragedia di Via Genova dello scorso 18 dicembre, questa sera per #InterTorino scende… - TorinoFC_1906 : Il cordoglio per la scomparsa di Marco Mathieu ?? - elickzs : comunque sottolineare che vi dispiace per il lutto di Miriana nonostante lei vi stia antipatica non vi rende delle… - DarcyloveLizzy : @elena_ele6 Beh la farebbe nel caso come l'ha fatta Aldo quando è uscito. Sinceramente per un lutto altro che stare… - zazoomblog : Gf Vip 6 grave lutto per Miriana Trevisan: morto lo zio - #grave #lutto #Miriana #Trevisan: -