Lutto nel mondo del football americano: è morto Madden, storico coach (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il mondo dello sport e in particolare del football americano soffre per la morte di John Madden, ex coach e commentatore televisivo. La National football League ha divulgato la notizia del decesso dell’uomo di sport a stelle e strisce, particolarmente noto nel Nuovo mondo; in evidenza per il trionfo con i suoi Oakland Raiders nel contesto del Super Bowl 1976, Madden ha perso la vita all’età di 85 anni. Una doppia carriera di tutto rispetto, a bordocampo e in tv. “Nessuno amava il football più di coach Madden, non ci sarà mai un altro come lui e saremo sempre in debito per ciò che ha fatto per questo sport“. Così Roger Goodell, commissario della Nfl, in merito alla scomparsa dello ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ildello sport e in particolare delsoffre per la morte di John, exe commentatore televisivo. La NationalLeague ha divulgato la notizia del decesso dell’uomo di sport a stelle e strisce, particolarmente noto nel Nuovo; in evidenza per il trionfo con i suoi Oakland Raiders nel contesto del Super Bowl 1976,ha perso la vita all’età di 85 anni. Una doppia carriera di tutto rispetto, a bordocampo e in tv. “Nessuno amava ilpiù di, non ci sarà mai un altro come lui e saremo sempre in debito per ciò che ha fatto per questo sport“. Così Roger Goodell, commissario della Nfl, in merito alla scomparsa dello ...

