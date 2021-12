L’ultima barzelletta di Giorgia Meloni | se il governo avesse seguito i suoi consigli | saremmo in condizioni diverse

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ha tirato in ballo gli immigrati per dire che non farà vaccinare la figlia. Ha per mesi ammiccato al mondo dei no vax (con tanto di rimozione deipost social in cui ammirava e apprezzava la scienza e ribadiva l’importanza dei vaccini) per cercare di ottenere qualche voto in più che si è trasformato in una crescita nei sondaggi ma in una clamorosa sconfitta alle ultime elezioni. Dimentica di sottolineare come le mutazioni del virus e l’arrivo della contagiosissima variante Omicron abbia fatto crescere la curva epidemiologica. Masostiene che la situazione attuale sia colpa delche non l’ha ascoltata. Perché seascoltato lei non ci troveremmo in questa situazione.dice che ilnon ha ...