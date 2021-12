Lukaku non basta, il Chelsea fermato dal Brighton (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Chelsea frena clamorosamente nel posticipo della 20/a giornata della Premier League, facendosi bloccare in casa sull'1 - 1 dal Brighton a pochi istanti dal fischio finale dell'arbitro Michael Dean. ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ilfrena clamorosamente nel posticipo della 20/a giornata della Premier League, facendosi bloccare in casa sull'1 - 1 dala pochi istanti dal fischio finale dell'arbitro Michael Dean. ...

FBiasin : Se #Lukaku a un bel punto non avesse detto 'tanti saluti', l'#Inter a destra avrebbe puntato sui prestiti a basso c… - TiChecco : @Matador1337 tagli ad allargarsi e portare via uomini al centro (vedi gol in finale) Lukaku con la sua stazza li ti… - susydigennaro : RT @napolimagazine: PREMIER LEAGUE - Non basta Lukaku, il Chelsea frena contro il Brighton - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PREMIER LEAGUE - Non basta Lukaku, il Chelsea frena contro il Brighton - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PREMIER LEAGUE - Non basta Lukaku, il Chelsea frena contro il Brighton -