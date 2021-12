Luisa Anna Monti e il cancro | “È la mia seconda volta e l’ho fregato maledetto”

Leggi su vitadavips.myblog

(Di mercoledì 29 dicembre 2021), ex dama del trono Over di Uomini e Donne, sta lottando contro un tumore al seno. E via Instagram ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute e su come sta andando la terapia., ex dama del trono Over di Uomini e Donne, sta lottando contro un tumore