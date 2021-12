Love is in the air, trama 29 dicembre: la fuga di Eda (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Eda Yildiz sarà sotto pressione a Love is in the air, come rivela la trama di oggi, mercoledì 29 dicembre. La donna, infatti, sarà costretta a lasciare di corsa Sile dopo essere stata allertata da Piril che scoprirà le assurde e strampalate manovre di Engin e Aydan, ormai decisi a scoprire se Kiraz sia figlia di Eda e Serkan. I due, infatti, hanno incaricato rispettivamente Erdem e Seyfi di recarsi nell'appartamento della paesaggista per badare ai bambini, ma il vero scopo era raccogliere materiale biologico di Kiraz per effettuare un test genetico. Seyfi, però, dopo aver recuperato lo spazzolino di Can per errore, convinto fosse di Kiraz, ha letto i risultati a tutti suscitando il panico in quanto ha annunciato che la bambina fosse addirittura figlia di Engin. Questo equivoco, però, permetterà a Piril di scoprire che il marito e la ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Eda Yildiz sarà sotto pressione ais in the air, come rivela ladi oggi, mercoledì 29. La donna, infatti, sarà costretta a lasciare di corsa Sile dopo essere stata allertata da Piril che scoprirà le assurde e strampalate manovre di Engin e Aydan, ormai decisi a scoprire se Kiraz sia figlia di Eda e Serkan. I due, infatti, hanno incaricato rispettivamente Erdem e Seyfi di recarsi nell'appartamento della paesaggista per badare ai bambini, ma il vero scopo era raccogliere materiale biologico di Kiraz per effettuare un test genetico. Seyfi, però, dopo aver recuperato lo spazzolino di Can per errore, convinto fosse di Kiraz, ha letto i risultati a tutti suscitando il panico in quanto ha annunciato che la bambina fosse addirittura figlia di Engin. Questo equivoco, però, permetterà a Piril di scoprire che il marito e la ...

