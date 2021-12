Love is in the air, anticipazioni 30 dicembre: Aydan porta via Kiraz (Di mercoledì 29 dicembre 2021) anticipazioni Love is in the air prossima puntata giovedì 30 dicembre. Aydan porta via Kiraz per non farla crescere come una selvaggia. Aydan e Seyfi (Love is in the air)Kiraz è la figlia di Eda e Serkan. Il test genetico ha confermato il sospetto che tutti cominciavano ad avere. Engin e Aydan sono arrivati alla stessa conclusione osservando la bambina e le somiglianze con i due genitori. Il Bolat comincia a stringere rapporto con la piccola Yildiz, arrivando anche ad abbracciarsi. Kiraz lo ha ringraziato per averle insegnato il coraggio e gli ha detto: “Sei il mio eroe, Serkan Bolat”. Lì un sorriso è spuntato sul sorriso dell’architetto, che successivamente riceverà la notizia da Eda. È lui il padre ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 29 dicembre 2021)is in the air prossima puntata giovedì 30viaper non farla crescere come una selvaggia.e Seyfi (is in the air)è la figlia di Eda e Serkan. Il test genetico ha confermato il sospetto che tutti cominciavano ad avere. Engin esono arrivati alla stessa conclusione osservando la bambina e le somiglianze con i due genitori. Il Bolat comincia a stringere rapporto con la piccola Yildiz, arrivando anche ad abbracciarsi.lo ha ringraziato per averle insegnato il coraggio e gli ha detto: “Sei il mio eroe, Serkan Bolat”. Lì un sorriso è spuntato sul sorriso dell’architetto, che successivamente riceverà la notizia da Eda. È lui il padre ...

