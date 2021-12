Love is in the Air Anticipazioni 30 dicembre 2021: Aydan vuole Kiraz tutta per sé! (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Aydan vuole portare Kiraz lontana dalla famiglia Yildiz. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Scopriamo insieme cosa rivelano ledella Puntata diis in the Air in onda su Canale5.portarelontana dalla famiglia Yildiz.

Advertising

tinazeoqp : Auguri al mio primo bias, colui che mi ha fatto entrare con tutti e due i piedi nel mondo del kpop. Questo ragazzo… - sinceereIyme : SHUA GIORNO !!!! buon compleanno cerbiattino mi ricorderò sempre il momento in cui ti ho visto e ho detto 'ma è bam… - pinkskj : i love u davvero ma davvero davvero davvero tanto. spero tu possa sentirti sempre così ispirato, e pronto a conosce… - cr4zyoverjk : Tanti auguri a una delle persone più importanti per me. Wishing you the happiest birthday my love #HAPPYVDAY - stilluvkoo : auguri al mio piccolo bebito ?? i love him more than love, sono super contenta di star crescendo con lui. spero di p… -