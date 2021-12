Lotta al covid | via la quarantena per i vaccinati con la terza dose e Super Green pass esteso ai trasporti

Advertising

Agenzia_Ansa : Quattro donne no vax affette da Covid-19 hanno partorito, i rispettivi figli sono sotto osservazione. Tre di loro s… - myrtamerlino : #BabyYingliang era nel suo uovo da 70 milioni di anni. Una scoperta straordinaria, un altro grande traguardo segnat… - 68Ferrazzi : #Toti : 'il Golden Standard nella lotta al Covid è il vaccino' .?? ...il Golden standard ??!?? Giornalista con tren… - malubor1 : RT @HounsognOrsola: Mai che pensano di limitare l'immigrazione per la lotta al Covid...ma sono immuni quelli? - pisoni_marco : @RegLombardia Sono misure ridicole e trovo imbarazzante che la MIA Regione le sostenga. La mascherina é inutile, al… -

Ultime Notizie dalla rete : Lotta covid

L'Arena

- Le quarantene non saranno più previste per i vaccinati con booster o con due dosi da meno di quattro mesi che vengano a contatto con una persona poi risultata positiva al, se asintomatici. In ...Per ridurre i disagi legati ad assenze e supplenze perprorogati fino a giugno sia i prof sia ... BOLLETTE,A CARO ENERGIA . Per le famiglie arriva un sollievo, temporaneo, sulle bollette da ...Bene l’audizione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Marcello Minenna presso la Commissione di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti. Ad affermarlo è Claudio Galbiat ...Arriva al traguardo sul filo dell’esercizio provvisorio la prima manovra del governo Draghi. Una legge di Bilancio tutta espansiva che distribuirà a famiglie e imprese oltre 32 miliardi nel 2022. Le n ...