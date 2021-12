L’Ortopedia dell’Ingrassia tra i migliori reparti della Sicilia per protesi alla spalla (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il reparto di Ortopedia dell’Ospedale Ingrassia raggiunge uno standard di qualità “Alto”. lo dice l’Agenas che, nel consueto report annuale, analizza tutti i parametri della struttura (riferiti all’anno 2020). Il reparto, guidato da Ferdinando Granata, è presente in tutte le classifiche di valutazione. E’ la prima struttura pubblica in Sicilia per la protesi della spalla, (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il reparto di Ortopedia dell’Ospedale Ingrassia raggiunge uno standard di qualità “Alto”. lo dice l’Agenas che, nel consueto report annuale, analizza tutti i parametristruttura (riferiti all’anno 2020). Il reparto, guidato da Ferdinando Granata, è presente in tutte le classifiche di valutazione. E’ la prima struttura pubblica inper lasp, (Monrealelive.it)

