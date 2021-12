Loredana Lecciso sta male? Albano positivo | ecco come sta lei

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è positiva al Covid? Dopo l’annuncio totalmente inaspettato diarrivano gli aggiornamenti dalla compagna.è positiva al Covid? Sui social arriva l’annuncio inaspettato della compagna di, dopo la notizia del contagio del cantante. Purtroppo il numero dei contagiati in Italia non accenna a diminuire e con le festività e

Il cantante spiega che la compagnaè risultata negativa al tampone molecolare e anche i suoi familiari perciò è l'unico ad aver contatto il Covid. 'Non ho idea di come possa ...è negativa e lui, ha ribadito, sta benissimo. Ha fatto tre dosi di vaccino e ha rispettato sempre i protocolli: ' Eppure mi sono preso il virus' . Come ha preso il Covid e da chi? ...Anche Al Bano è risultato positivo al Covid. “Ebbene sì, il virus, maledetto virus Covid, mi ha colpito”, ha rivelato con un video pubblicato sul suo profilo Instagram. “Grazie a Dio sto benissimo. Ho ...Loredana Lecciso è positiva al Covid? Dopo l'annuncio totalmente inaspettato di Albano arrivano gli aggiornamenti dalla compagna.