Lopalco | ' I 78 mila contagiati non sono malati | molti con sintomi lievi'

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) I numeritano e i contagi Covid, causati dalla quarta ondata, salgono in Italia. La variante Omicron sta causando non pochi problemi in tutta la penisola, ma c'è una valutazione da fare. Gli ...

Advertising

ardigiorgio : @Davide_Magno @petunianelsole A me mi scandalizza che questi non fanno tamponi ai poveri cristi (oggi Veneto 150 mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Lopalco mila

Globalist.it

'Un messaggio che vorrei mandare ai non vaccinati è che non possono più cullarsi sul fatto che ci sono milioni di italiani immunizzati - ha avvertito- Oggi vanno incontro ad un rischio ......è superata per la prima volta in questi due anni quota 500(il record precedente era 303... L'epidemiologochiede di imitare gli UsaIl docente di igiene all'Università del Salento si rivolge ai no-vax: "Oggi vanno incontro ad un rischio altissimo di infettarsi e di avere conseguenze molto diverse da chi è immunizzato" ...La variante Omicron avanza in Italia e i contagi aumentano. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, la percentuale di nuovi contagi legati alla mutazione del Sars-CoV-2 potrebbe essere intorno al 28%.