Longevity Pokè | tre ricette ispirate al piatto di tradizione hawaiana

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) I consigli di Romina Cervigni, Nutrizionista e Responsabile Scientifico della Fondazione Valter Longo Onlus, sul giusto mix di ingredienti ispirato alla tavola dei centenari Ricco di colori e di profumi, ilsi riconferma fra i trend vincenti a tavola per il 2022, sia per chi desidera depurarsi con gusto dopo gli stravizi delle feste natalizie, sia per chi ne ha fatto un elemento imprescindibile per uno stile di vita sano. E se a reinterpretare ildisono i nutrizionisti della Fondazione Valter Longo Onlus – la prima in Italia dedicata a garantire a tutti una vita lunga e in salute attraverso la sana nutrizione e lo stile di vita equilibrato, con particolare attenzione alle persone svantaggiate e in povertà – ilè servito. Ma di cosa si ...