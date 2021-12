"Lockdown subito". Indiscreto dal tavolo di governo: Capodanno cancellato, per chi scatta la soluzione estrema (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Lockdown totale per i non vaccinati già a partire dal 31 dicembre. È l'ipotesi clamorosa avanzata da Alberto Maggi, che su affaritaliani.it cita fonti politiche e di governo che danno praticamente per certa la decisione, anche se l'ultima parola come sempre spetterà a Mario Draghi. L'ipotesi è piuttosto clamorosa e si basa sul fatto che i contagi schizzeranno ben oltre i 100mila giornalieri dopo Capodanno. Già a Natale si è avuto un assaggio dei disagi creati dal Covid, con file chilometriche per fare il tampone e l'Italia che rischia di rimanere paralizzata per la quarantena obbligatoria dei contatti di chi è positivo. A riguardo si aspetta il parere del Comitato tecnico scientifico, che potrebbe accorciare l'isolamento da 10 a 5 giorni e abolirlo per chi ha ricevuto la terza dose, sulla scia di quanto già fatto negli Stati Uniti. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021)totale per i non vaccinati già a partire dal 31 dicembre. È l'ipotesi clamorosa avanzata da Alberto Maggi, che su affaritaliani.it cita fonti politiche e diche danno praticamente per certa la decisione, anche se l'ultima parola come sempre spetterà a Mario Draghi. L'ipotesi è piuttosto clamorosa e si basa sul fatto che i contagi schizzeranno ben oltre i 100mila giornalieri dopo. Già a Natale si è avuto un assaggio dei disagi creati dal Covid, con file chilometriche per fare il tampone e l'Italia che rischia di rimanere paralizzata per la quarantena obbligatoria dei contatti di chi è positivo. A riguardo si aspetta il parere del Comitato tecnico scientifico, che potrebbe accorciare l'isolamento da 10 a 5 giorni e abolirlo per chi ha ricevuto la terza dose, sulla scia di quanto già fatto negli Stati Uniti. ...

