Lockdown per i non vaccinati e super green pass per tutti i lavoratori Il giro di vite del governo

Roma, 29 dic – Il governo valuta un ulteriore giro di vite anti Covid: torna l'idea del Lockdown per i non vaccinati, così come quella di estendere il super green pass per tutti i lavoratori. Insomma, la certificazione verde "normale", rilasciata con il tampone, potrebbe essere rottamata. A maggior ragione se il vaccino diventerà di fatto obbligatorio per chi lavora. Se nella maggioranza passerà la linea dura, infatti, a tutti i lavoratori italiani sarà richiesto il super green pass, che si ottiene soltanto con il vaccino o con la guarigione dal Covid. Oggi dopo la riunione del Cts ci sarà il Cdm che deciderà le nuove ...

