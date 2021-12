Lo scudo penale protegge sanitari e pubblici amministratori. Resta la responsabilità civile (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Gli ultimi governi, con decreti legislativi, hanno pensato a proteggere gli operatori e gli amministratori coinvolti in situazioni d'emergenza (e non) dai rischi delle conseguenze di un'azione penale nei loro confronti. Un'abitudine che sta prendendo piede, che non tutela i cittadini che da determinate azioni (o talvolta inazioni) subiscono conseguenze anche mortali. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Gli ultimi governi, con decreti legislativi, hanno pensato are gli operatori e glicoinvolti in situazioni d'emergenza (e non) dai rischi delle conseguenze di un'azionenei loro confronti. Un'abitudine che sta prendendo piede, che non tutela i cittadini che da determinate azioni (o talvolta inazioni) subiscono conseguenze anche mortali. L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

914m4r : @OrtigiaP @matteosalvinimi Quando toglieranno lo scudo penale forse potranno parlare di obbligo, non prima! - marcoranieri72 : RT @FirenzePost: Lo scudo penale protegge sanitari e pubblici amministratori. Resta la responsabilità civile - FirenzePost : Lo scudo penale protegge sanitari e pubblici amministratori. Resta la responsabilità civile - Daniela66395875 : Come mai pfizer rifiuta di vendere i vaccini ai paesi che gli negano lo scudo penale? - Bobbio65M : RT @Gaiagioialiber1: Se il vaccino fosse sicuro, non avrebbero lo scudo penale. Si chiama logica. -

Ultime Notizie dalla rete : scudo penale Sicurezza nelle scuole, è legge l'emendamento Udir a tutela dei presidi Il sindacato dei dirigenti scolastici Udir è riuscito dopo cinque anni a far passare quell'emendamento che aveva più volte battezzato scudo penale . Lo annuncia il Presidente del sindacato, Marcello Pacifico , spiegando che "non è un vero e proprio scudo penale, ma il giusto riconoscimento delle responsabilità che il dirigente ...

Lettere da Piano di Sorrento: Torna la DC? ... parola gradita al gergo "politichese" italiano, quando si tocca il tasto del codice penale, dei ... parola dai mille risvolti e che, secondo il mio modo di vedere, è uguale a nostalgia per lo scudo ...

Lo scudo penale protegge sanitari e pubblici amministratori. Resta la responsabilità civile Firenze Post Sicurezza nelle scuole, è legge l'emendamento Udir a tutela dei presidi (Teleborsa) - Il sindacato dei dirigenti scolastici Udir è riuscito dopo cinque anni a far passare quell'emendamento che aveva più volte battezzato scudo penale. Lo annuncia il Presidente del sindacat ...

Giuseppe Iaria Professore di neuroscienze cognitive all’Università di Calgary (Canada). Direttore di NeuroLab.ca – un laboratorio di ricerca che si occupa di indagare i meccanismi cognitivi e neurologici della navi ...

Il sindacato dei dirigenti scolastici Udir è riuscito dopo cinque anni a far passare quell'emendamento che aveva più volte battezzato. Lo annuncia il Presidente del sindacato, Marcello Pacifico , spiegando che "non è un vero e proprio, ma il giusto riconoscimento delle responsabilità che il dirigente ...... parola gradita al gergo "politichese" italiano, quando si tocca il tasto del codice, dei ... parola dai mille risvolti e che, secondo il mio modo di vedere, è uguale a nostalgia per lo...(Teleborsa) - Il sindacato dei dirigenti scolastici Udir è riuscito dopo cinque anni a far passare quell'emendamento che aveva più volte battezzato scudo penale. Lo annuncia il Presidente del sindacat ...Professore di neuroscienze cognitive all’Università di Calgary (Canada). Direttore di NeuroLab.ca – un laboratorio di ricerca che si occupa di indagare i meccanismi cognitivi e neurologici della navi ...