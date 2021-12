“Lo ha fatto di nuovo”. Adriana Volpe, nuovi fatti con Giancarlo Magalli: “Che tristezza…” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Adriana Volpe, le parole della conduttrice dopo mesi turbolenti. Non è stato di certo un periodo del tutto facile per Adriana Volpe, soprattutto alla luce della vicenda, finita anche in tribunale, con l’ex collega Giancarlo Magalli, condannato a un risarcimento in denaro. E come spesso accade in questi casi, lo sfogo liberatorio arriva dopo aver tentato di tenere sempre i nervi saldi di fronte alle difficoltà. Adriana Volpe ha confidato tutto durante un’intervista rilasciata per il settimanale Ora. “Ancora una volta ha scritto un post per screditarmi e questa volta ha denigrato anche il lavoro del tribunale e dei giudici”, afferma Adriana Volpe per poi aggiungere: “È triste che un personaggio del suo calibro si ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021), le parole della conduttrice dopo mesi turbolenti. Non è stato di certo un periodo del tutto facile per, soprattutto alla luce della vicenda, finita anche in tribunale, con l’ex collega, condannato a un risarcimento in denaro. E come spesso accade in questi casi, lo sfogo liberatorio arriva dopo aver tentato di tenere sempre i nervi saldi di fronte alle difficoltà.ha confidato tutto durante un’intervista rilasciata per il settimanale Ora. “Ancora una volta ha scritto un post per screditarmi e questa volta ha denigrato anche il lavoro del tribunale e dei giudici”, affermaper poi aggiungere: “È triste che un personaggio del suo calibro si ...

Advertising

graziano_delrio : Da Londra a Berlino, da Parigi a Vienna, l’Europa di nuovo sotto scacco per il #Covid_19 Non vaccinati e… - rtl1025 : ?? RTL 102.5 è pronta a celebrare l’ultimo dell’anno con “BIG & BANG”, il Capodanno di RTL 102.5! L’appuntamento è… - Tanuccio : @renzionario Come Italia Viva chiedeva da tempo finalmente un nuovo servizio per la lingua inglese che ha fatto un… - Jojo_2593 : Se penso seriamente al fatto che ci sono sempre più positivi e che la situazione si sta facendo di nuovo praticamen… - Mario58128399 : @Esterblu12 IL BRASILIANO EX FLIRT DI GIULIA DOPO UN ANNO HA MESSO DI NUOVO IL LIKE A GIULIA..AMICO DI DAYANE HANNO… -