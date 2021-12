Livorno: nave dalla Sardegna non parte, equipaggio positivo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) I 330 passeggeri e le 113 auto già imbarcate sono stati trasferiti su una nave della Moby in partenza da Olbia diretta verso la Toscana L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 29 dicembre 2021) I 330 passeggeri e le 113 auto già imbarcate sono stati trasferiti su unadella Moby innza da Olbia diretta verso la Toscana L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Livorno: nave dalla Sardegna non parte, equipaggio positivo - AnsaSardegna : Covid tra equipaggio, nave Golfo Aranci-Livorno non parte. Passeggeri e auto riprotetti sulla Moby in partenza da O… - CorriereQ : Covid tra equipaggio, nave Golfo Aranci-Livorno non parte - infoitestero : Covid: nave Golfo Aranci-Livorno non parte per casi positivi tra equipaggio - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Covid tra equipaggio, nave Golfo Aranci-Livorno non parte #Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Livorno nave Covid tra equipaggio, nave Golfo Aranci - Livorno non parte ... nel Nord Est Sardegna, alla volta di Livorno, non ha lasciato le coste isolane. A impedire la ... I 330 passeggeri e le 113 auto già imbarcate sono stati riprotetti su una nave della Moby in partenza da ...

Disastro Moby Prince, un super esperto per fare luce sulla presenza di esplosivo a bordo Ma poiché vi sono ancora diversi reperti custoditi dalla magistratura di Livorno, il geominerario ... rinvenuto all'interno di un locale a prua della nave, ove probabilmente alcuni istanti prima della ...

Covid tra equipaggio, nave Golfo Aranci-Livorno non parte - Ultima Ora Agenzia ANSA Livorno: nave dalla Sardegna non parte, equipaggio positivo GOLFO ARANCI – La Mega Express Five della Corsica Ferries che sarebbe dovuta partire stasera dal porto di Golfo Aranci, nel Nord Est Sardegna, alla volta di Livorno, non ha lasciato ... sono stati ...

Covid: nave Golfo Aranci-Livorno non parte per casi positivi tra equipaggio Milano, 29 dic. (LaPresse) - Mega Express Five, nave della Corsica Ferries che questa sera sarebbe dovuta partire da Golfo Aranci, in Sardegna, per Livorno ...

