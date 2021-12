LIVE Tour de Ski, 10 e 15 km Lenzerheide in DIRETTA: possibile doppietta Niskanen tra uomini e donne, De Fabiani cerca di difendersi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:43 De Fabiani è in un vero e proprio gruppetto di diversi uomini in momenti diversi della gara, il che lo sta aiutando. C’è con lui anche Valnes, intanto l’italiano è a 26’04” 6 dopo 10.8 km. 15:42 Sul percorso anche Coradazzi, più tardi sia Chiocchetti che Rastelli. 15:41 Sale di tono De Fabiani, 22’07?9 al km 8.7 e precede anche Toenseth! 15:40 Recupero di Bolshunov al km 5.8, è a 11?1 da Niskanen. 15:40 Intanto caduta di Sjur Roethe, che finora ad ogni modo non ha mai inciso. 15:38 De Fabiani 18’50?2 al km 7.4, dovrebbe guadagnare qualcosa, almeno un paio di posizioni. 15:37 Riepiloghiamo dunque: Niskanen 13’46?5 dopo 5.8 km, poi Nyenget e Chervotkin. 15:36 Valnes terzo a 6?2 al 2.4, dunque ora è chiaro: ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:43 Deè in un vero e proprio gruppetto di diversiin momenti diversi della gara, il che lo sta aiutando. C’è con lui anche Valnes, intanto l’italiano è a 26’04” 6 dopo 10.8 km. 15:42 Sul percorso anche Coradazzi, più tardi sia Chiocchetti che Rastelli. 15:41 Sale di tono De, 22’07?9 al km 8.7 e precede anche Toenseth! 15:40 Recupero di Bolshunov al km 5.8, è a 11?1 da. 15:40 Intanto caduta di Sjur Roethe, che finora ad ogni modo non ha mai inciso. 15:38 De18’50?2 al km 7.4, dovrebbe guadagnare qualcosa, almeno un paio di posizioni. 15:37 Riepiloghiamo dunque:13’46?5 dopo 5.8 km, poi Nyenget e Chervotkin. 15:36 Valnes terzo a 6?2 al 2.4, dunque ora è chiaro: ...

Advertising

livia94077553 : 'A Little Bit' (2001), il secondo e ultimo singolo dell'album, non riuscì a raggiungere molto successo. Per promuov… - ukadultwebcams : sophiaorlova - zazoomblog : LIVE Tour de Ski 10 e 15 km Lenzerheide in DIRETTA: partite tutte le big occhio ai tempi - #Lenzerheide #DIRETTA:… - Jvsthold0n : Love on tour, live on tour, Larry on tour così continuiamo le L? No ok seriamente non lo so ma farebbe piangere - ukadultwebcams : anna_belli -