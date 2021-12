LIVE Tour de Ski, 10 e 15 km Lenzerheide in DIRETTA: Iivo Niskanen verso la vittoria e la doppietta con la sorella Kerttu, De Fabiani può fare bene (Di mercoledì 29 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:00 Intanto è lotta Klaebo-Yakimushkin per il podio. Sul quale sale ufficialmente Bolshunov, a 19?3 da Niskanen, sarà secondo. 15:59 Spitsov resta dietro De Fabiani di 1?6! 15:58 E chiude Iivo Niskanen, 34’51?7 e sarà con ogni probabilità questo il tempo della vittoria! 15:56 35’26?3 per Yakimushkin al traguardo, quasi 20 secondi su De Fabiani che può comunque andare molto vicino alla top ten. 15:54 18 secondi di ritardo per Bolshunov al km 12.4, è un altro po’ di terreno perso da Niskanen che vede la doppietta con la sorella. 15:53 E intanto chiude De Fabiani, 35’45?8 il suo tempo con 22 secondi di vantaggio su Toenseth! 15:52 29’38?8 per ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:00 Intanto è lotta Klaebo-Yakimushkin per il podio. Sul quale sale ufficialmente Bolshunov, a 19?3 da, sarà secondo. 15:59 Spitsov resta dietro Dedi 1?6! 15:58 E chiude, 34’51?7 e sarà con ogni probabilità questo il tempo della! 15:56 35’26?3 per Yakimushkin al traguardo, quasi 20 secondi su Deche può comunque andare molto vicino alla top ten. 15:54 18 secondi di ritardo per Bolshunov al km 12.4, è un altro po’ di terreno perso dache vede lacon la. 15:53 E intanto chiude De, 35’45?8 il suo tempo con 22 secondi di vantaggio su Toenseth! 15:52 29’38?8 per ...

