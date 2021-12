LIVE Tour de Ski, 10 e 15 km Lenzerheide in DIRETTA: Iivo e Kerttu Niskanen, trionfo in famiglia. De Fabiani ottimo sesto nella gara maschile! (Di mercoledì 29 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:33 E’ giunto il momento di salutarci per questa nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! 16:31 Questi gli italiani oltre De Fabiani: 13 Pellegrino +1’25?8 24 Salvadori +1’47?3 32 Rastelli +2’07” 50 Ventura +2’37?9 68 Graz +3’34?1 74 Coradazzi +4’01?8 86 Chiocchetti +4’48?5 (non definitivo) 16:28 Questa dunque la classifica dei primi dieci: 1 Niskanen (FIN) 34’51?7 2 Bolshunov (RUS) +19?3 3 Golberg (NOR) +25?2 4 Klaebo (NOR) +34?3 5 Yakimushkin (RUS) +34?66 De Fabiani (ITA) +54?1 7 Spitsov (RUS) +55?7 8 Valnes (NOR) +59?6 9 Nyenget (NOR) +1’14” 10 Toenseth (NOR) +1’16?1 16:26 Non ce la fa di poco Rastelli, chiude 32° a 2’07” da Niskanen. 16:23 Rastelli è ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:33 E’ giunto il momento di salutarci per questa nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! 16:31 Questi gli italiani oltre De: 13 Pellegrino +1’25?8 24 Salvadori +1’47?3 32 Rastelli +2’07” 50 Ventura +2’37?9 68 Graz +3’34?1 74 Coradazzi +4’01?8 86 Chiocchetti +4’48?5 (non definitivo) 16:28 Questa dunque la classifica dei primi dieci: 1(FIN) 34’51?7 2 Bolshunov (RUS) +19?3 3 Golberg (NOR) +25?2 4 Klaebo (NOR) +34?3 5 Yakimushkin (RUS) +34?66 De(ITA) +54?1 7 Spitsov (RUS) +55?7 8 Valnes (NOR) +59?6 9 Nyenget (NOR) +1’14” 10 Toenseth (NOR) +1’16?1 16:26 Non ce la fa di poco Rastelli, chiude 32° a 2’07” da. 16:23 Rastelli è ...

