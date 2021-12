LIVE Sci alpino | SuperG Bormio in DIRETTA | Kilde domina | buona gara di Casse Paris fatica

Advertising

Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE Super G #Bormio 2021, sci alpino maschile @_SuperNews_ #FISAlpine - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Lienz in DIRETTA: Petra Vlhova davanti Gisin a un soffio - #alpino #Slalom #Lienz #DIRETTA: - Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE Slalom speciale #Lienz 2021, sci alpino femminile @_SuperNews_ #FISAlpine - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Lienz in DIRETTA: Petra Vlhova super favorita. Le azzurre puntano alla seconda manche. Inizi… - Eurosport_IT : L'ultimo dell'anno si avvicina ma non potete andare sulle piste? ???? Vi ci portiamo noi ????? Tutto lo sci è LIVE su… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sci

Alle 13 si disputa la seconda manche, l'appuntamento è per quell'ora per la nostra diretta. Buona giornata! 11.22: Questa la classifica delle altre azzurre che non si sono qualificate per la ......sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo: Rai ... Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire iltiming sul sito ufficiale della Federazione ...Oggi si disputano due gare di Coppa del Mondo. Allo Stelvio è in programma il SuperG maschile, mentre in Austria si tiene lo Slalom femminile, ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG DI BORMIO DALLE 11.30 LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE 11.25: Una sola azzurra al via nella seconda manche, Federica Brignone che è 12 ...