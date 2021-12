LIVE Sci alpino, Slalom Lienz in DIRETTA: Petra Vlhova super favorita. Le azzurre puntano alla seconda manche. Inizio alle 10 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL superG DI BORMIO Dalle 11.30 9.30: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima manche dello Slalom speciale di Lienz valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021-2022 Programma, orari e tv dello Slalom di Lienz – La presentazione della due giorni di Lienz – La classifica della Coppa del Mondo femminile – Le convocate dell’Italia – La cronaca del gigante di Lienz – Le pagelle delle gare di ieri – Il cammino in Coppa del Mondo di Sofia Goggia – I precedenti delle azzurre a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELG DI BORMIO D11.30 9.30: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenutidella primadellospeciale divalevole per la Coppa del Mondo di scifemminile 2021-2022 Programma, orari e tv dellodi– La presentazione della due giorni di– La classifica della Coppa del Mondo femminile – Le convocate dell’Italia – La cronaca del gigante di– Le pagelle delle gare di ieri – Il cammino in Coppa del Mondo di Sofia Goggia – I precedenti dellea ...

Advertising

Eurosport_IT : L'ultimo dell'anno si avvicina ma non potete andare sulle piste? ???? Vi ci portiamo noi ????? Tutto lo sci è LIVE su… - infoitsport : LIVE – Sci alpino, super-G maschile Bormio 2021 (DIRETTA) - zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG Bormio 2021 in DIRETTA: l’Italia cerca punti pesanti in chiave Pechino 2022 - #alpino… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Lienz 2021 in DIRETTA: Vlhova favorita n.1, azzurre per la top30 - infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG Bormio 2021 in DIRETTA: l'Italia cerca punti pesanti in chiave Pechino 2022 -